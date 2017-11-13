Санкционные войны становятся угрозой честной конкуренции, заявил Назарбаев

АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Санкционные войны становятся угрозой для международной торговли и конкуренции, уверен президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Угрозой международной торговле и честной конкуренции становятся санкционные войны, которые под предлогом политического давления преследуют экономические цели и наоборот", — сказал он в ходе заседания Астанинского клуба экспертов.

По словам Назарбаева, "наблюдается формирование нового торгового миропорядка путем образования крупных блоков вокруг конкурирующих экономических центров". "Это может привести к снижению роли Всемирной торговой организации и усилению протекционизма", — сказал глава Казахстана.

Он также отметил, что "политические репрессии, нищета, низкий уровень образования и здравоохранения, резкий контраст уровня развития стран является питательной средой для международного терроризма и экстремизма". "Существующие системы региональной международной безопасности не отвечают динамике развития событий, решению старых и появляющихся новых проблем", — заключил казахстанский лидер.