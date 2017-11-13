В МВФ назвали основные риски для развивающихся экономик

ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Изменчивость цен на нефть, глобальный протекционизм и геополитическая напряженность являются основными рисками для роста экономики на развивающихся рынках в 2018 году, сообщил журналистам заместитель главы МВФ Йорг Декрессин.

Презентуя на пресс-конференции в Лондоне осенний экономический прогноз по Европе (Regional Economic Outlook for Europe), Декрессин отметил, что институт улучшил свой апрельский прогноз по росту экономики региона до 2,4% с 1,9% в 2017 году и до 2,1% с 1,9% в 2018 году. Прогноз на 2019 год МВФ оставил без изменения – экономический рост на уровне 1,9%.

Восстановление в Европе, которое сопровождается снижением безработицы и увеличением уровня заработной платы, будет способствовать росту глобальной экономики в 2017-2018 годах, свидетельствуют данные отчета.

По словам Декрессина, основными рисками для экономического роста в Европе в 2018 году станут "динамика цен на нефть, растущий тренд по протекционизму в мире, а также геополитическая нестабильность".

"Мы отметили в отчете, что для финансовых рынков в европейских странах с развивающейся экономикой, где сейчас низкая премия к риску, остается опасность роста волатильности, что может привести к оттоку капитала и автоматически может отразиться на темпах роста экономики на этих рынках. Это также касается России", — сказал экономист журналистам.

Из внешних факторов на российскую экономику, по словам Декрессина, будут влиять цены на нефть и геополитическая ситуация.

МВФ в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8% и 1,6% соответственно. Прогнозы были улучшены на фоне общего укрепления финансовой стабильности, более быстрого замедления инфляции, роста производства и укрепления национальной валюты.