В МВФ назвали основные риски для развивающихся экономик

ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Изменчивость цен на нефть, глобальный протекционизм и геополитическая напряженность являются основными рисками для роста экономики на развивающихся рынках в 2018 году, сообщил журналистам заместитель главы МВФ Йорг Декрессин.
Восстановление в Европе, которое сопровождается снижением безработицы и увеличением уровня заработной платы, будет способствовать росту глобальной экономики в 2017-2018 годах, свидетельствуют данные отчета.
По словам Декрессина, основными рисками для экономического роста в Европе в 2018 году станут "динамика цен на нефть, растущий тренд по протекционизму в мире, а также геополитическая нестабильность".
Из внешних факторов на российскую экономику, по словам Декрессина, будут влиять цены на нефть и геополитическая ситуация.
МВФ в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8% и 1,6% соответственно. Прогнозы были улучшены на фоне общего укрепления финансовой стабильности, более быстрого замедления инфляции, роста производства и укрепления национальной валюты.