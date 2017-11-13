МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 400 американских миллионеров и миллиардеров, в том числе финансист Джордж Сорос, решили направить в конгресс США письмо, в котором просят законодателей не снижать их налоги, пишет издание Chicago Tribune.
Авторы письма считают, что они, наоборот, должны платить больше налогов. Инициатором обращения стало объединение Responsible Wealth, выступающее за прогрессивные изменения. Среди подписавшихся под письмом — основатели марки мороженого Ben&Jerry's Бен Коэн и Джерри Гринфилд, модный дизайнер Айлин Фишер, филантроп Стивен Рокфеллер.
Ранее в этом месяце в палате представителей США и сенате представили новые налоговые проекты. Ожидается, что они будут приняты и окажутся на президентском столе к Рождеству. Сенатский проект предполагает снижение налоговой ставки для людей, уровень дохода которых превышает 500 тысяч долларов, с нынешних 39,6% до 38,5%.