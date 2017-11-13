МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 400 американских миллионеров и миллиардеров, в том числе финансист Джордж Сорос, решили направить в конгресс США письмо, в котором просят законодателей не снижать их налоги, пишет издание Chicago Tribune.

По их мнению, правительство делает ошибку, решив снизить налоговую ставку для самых зажиточных семей страны. В своем письме богатейшие юристы, предприниматели и доктора призывают конгресс не принимать налоговых законов, которые только усугубят ситуацию с государственным долгом США и "еще больше усилят неравенство".

Авторы письма считают, что они, наоборот, должны платить больше налогов. Инициатором обращения стало объединение Responsible Wealth, выступающее за прогрессивные изменения. Среди подписавшихся под письмом — основатели марки мороженого Ben&Jerry's Бен Коэн и Джерри Гринфилд, модный дизайнер Айлин Фишер, филантроп Стивен Рокфеллер.

"Я считаю, что сокращение налогов — это абсурд. Говорить, что мы не можем позволить себе тратить деньги, но можем позволить снижение налоговой ставки для богатых людей. В этом нет никакого смысла", — заявил бывший глава American Airlines Роберт Крендалл, также подписавший письмо.

Ранее в этом месяце в палате представителей США и сенате представили новые налоговые проекты. Ожидается, что они будут приняты и окажутся на президентском столе к Рождеству. Сенатский проект предполагает снижение налоговой ставки для людей, уровень дохода которых превышает 500 тысяч долларов, с нынешних 39,6% до 38,5%.