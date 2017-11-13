Эксперт рассказал, когда подорожает шампанское в России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Цены на шампанское и игристые вина не вырастут в России накануне Нового года, подорожание этих напитков возможно в 2018 году, в первую очередь импортных, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Газета "Известия" в понедельник написала, что стоимость шампанского и игристых вин к Новому году вырастет на 10-15%. Импортеры, которых опросило издание, утверждают, что это произойдет вследствие неурожая в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

"Никаких оснований для повышения цен перед Новым годом нет. Это розница хочет заработать денег. Никто ничего повышать не собирается и ничего не повышал. Что касается российской продукции: нет причин для повышения цен, несмотря на то, что большая часть российской продукции производится из импортного сырья", — сказал РИА Новости Дробиз.

"Что касается импортной продукции: вино и шампанское 2017 года производится из прошлогоднего урожая, цены на них не повышались. Более того, вся продукция, которая будет на новогодних столах, уже завезена в Россию и завезена по старым ценам. Ни французы, ни итальянцы, ни испанцы не планируют повышать цены в этом году. Они будут повышать цены на вино из урожая этого года. Но это будет уже в следующем году", — добавил эксперт.

Ранее статистическое бюро министерства сельского хозяйства Франции Agreste сообщило, что производство вина в стране сократится до рекордно низкого уровня из-за весенних холодов и дождей. По прогнозам бюро, урожай 2017 года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Ожидается, что объемы винопроизводства сократятся с 45 миллионов гектолитров в 2016 году до 38 миллионов гектолитров в текущем.