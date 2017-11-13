Россия в недалеком будущем станет мощным экспортером овощей, заявил Ткачев

КИСЛОВОДСК, 13 ноя — РИА Новости. Россия в ближайшем будущем станет весомым экспортером овощей, заявил в понедельник на открытии линии по производству салатов и томатов ГК "Белая Дача" министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Я уверен, что недалёк тот день, год, когда мы будем мощным экспортером, продавая всем странам мира наши овощи великолепного качества", — сказал Ткачев.

Он добавил, что "мы должны выходить на более серьёзный технологический уровень, серьёзно конкурировать с нашими западными партнерами и доказать себе и всему миру, что сами можем накормить свою страну".

"Поэтому сегодня от политики импортозамещения мы переходим к поддержке экспорта", — заключил Ткачев.