РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт объяснил, чем вызвано колебание стоимости биткоина

11:5813.11.2017
(обновлено: 12:08 13.11.2017)
03731
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Текущая волатильность стоимости Bitcoin Classic (BTC), самой популярной в мире криптовалюты, связана со спекуляциями на рынке, рассказал РИА Новости эксперт портала Cryptilife Мансур Гусейнов.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Курс биткоина начал расти после падения на 30%
Нынешние рост курса Bitcoin Classic и падение Bitcoin Cash (BCH) связывают с коррекцией. В минувшие выходные курс классического биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%. Так, накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.

Участники рынка объясняли волатильность торгов сообщением представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта, в частности, они призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Помимо этого влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников этой системы и рынка в целом обратил внимание на проблемы в эффективности сети после обновления, и оно было отложено.

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Kaspersky обнаружил вирус, ворующий биткоины из электронных кошельков
"Начиная с пятницы и в течение выходных рынки были крайне волатильны. Похоже, что игра против биткоина объединила тех, кто реализовал проект Bitcoin Cash, Bitcoin Classic, и тех, кто выступал за форк SegWit2x. Поскольку два последних проекта оказались "под вопросом", Bitcoin Cash оказался единственной альтернативой. С уровня 640 долларов Bitcoin Cash вырос в пятницу до 1000 долларов, в субботу до 1,4 тысячи долларов, а в воскресенье до 2,5 тысячи долларов. Безусловно, это массивная манипуляция, поскольку на уровне 2,5 тысячи долларов рынок продержался не более 5 минут. Возможно, кто-то из "старых" держателей биткоина решил перейти в Bitcoin Cash", — рассказал эксперт.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Воронежец заработал биткоины на продаже наркотиков и обменял их на рубли
Гусейнов отметил, что влияние на торги могут оказывать и сообщения о том, что Роджер Вер, один из сторонников Bitcoin Cash, продал принадлежащие ему 250 тысяч биткоинов.

"В конечном итоге, это похоже на игру на выбывание. Обе сети будут бороться за пользователей и та, что предложит лучшие условия, имеет больше шансов в перспективе. Тем не менее у классического биткоина шансы победить гораздо выше. Он уже неоднократно доказывал свою состоятельность раньше. А BTC на этом фоне особо никого не волнует. Это просто одна из альтернативных валют (альткоинов). Ни капитализации, ни большого объема торгов в последнее время в ней не было", — указал он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена