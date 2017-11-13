Эксперт объяснил, чем вызвано колебание стоимости биткоина

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Текущая волатильность стоимости Bitcoin Classic (BTC), самой популярной в мире криптовалюты, связана со спекуляциями на рынке, рассказал РИА Новости эксперт портала Cryptilife Мансур Гусейнов.

Нынешние рост курса Bitcoin Classic и падение Bitcoin Cash (BCH) связывают с коррекцией. В минувшие выходные курс классического биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%. Так, накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.

Участники рынка объясняли волатильность торгов сообщением представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта, в частности, они призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Помимо этого влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников этой системы и рынка в целом обратил внимание на проблемы в эффективности сети после обновления, и оно было отложено.

"Начиная с пятницы и в течение выходных рынки были крайне волатильны. Похоже, что игра против биткоина объединила тех, кто реализовал проект Bitcoin Cash, Bitcoin Classic, и тех, кто выступал за форк SegWit2x. Поскольку два последних проекта оказались "под вопросом", Bitcoin Cash оказался единственной альтернативой. С уровня 640 долларов Bitcoin Cash вырос в пятницу до 1000 долларов, в субботу до 1,4 тысячи долларов, а в воскресенье до 2,5 тысячи долларов. Безусловно, это массивная манипуляция, поскольку на уровне 2,5 тысячи долларов рынок продержался не более 5 минут. Возможно, кто-то из "старых" держателей биткоина решил перейти в Bitcoin Cash", — рассказал эксперт.

Гусейнов отметил, что влияние на торги могут оказывать и сообщения о том, что Роджер Вер, один из сторонников Bitcoin Cash, продал принадлежащие ему 250 тысяч биткоинов.

"В конечном итоге, это похоже на игру на выбывание. Обе сети будут бороться за пользователей и та, что предложит лучшие условия, имеет больше шансов в перспективе. Тем не менее у классического биткоина шансы победить гораздо выше. Он уже неоднократно доказывал свою состоятельность раньше. А BTC на этом фоне особо никого не волнует. Это просто одна из альтернативных валют (альткоинов). Ни капитализации, ни большого объема торгов в последнее время в ней не было", — указал он.