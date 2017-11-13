В Минфине России рассказали об особом налогообложении сделок с биткоинами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Особого порядка налогообложения доходов физлиц при совершении операций с физлицами по покупке и продаже биткоинов в настоящее время не предусматривается, НДФЛ по таким сделкам должен исчисляться самостоятельно, следует из опубликованного письма Минфина.

"Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с биткоинами… не установлен", — пояснили в Минфине.

"Физические лица, получающие вознаграждения от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют суммы налога… и представляют в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию", — говорится в письме министерства.

Вместе с тем Минфин пояснил, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Минфин РФ в свою очередь хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялась по аналогии с ОФЗ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.