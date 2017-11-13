Чемезов рассказал о поставках американских двигателей на МС-21

ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов не видит рисков для поставок американских двигателей Pratt & Whitney на новый российский самолет МС-21.

МС-21 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"Был подписан контракт на поставку 350 иностранных двигателей, но я здесь не вижу больших рисков, потому что у нас свой двигатель проходит испытания на летающей лаборатории, по окончанию этой части начнутся испытания на самолёте… Сейчас все выполняют обязательства и работы идут по плану", — заявил Чемезов журналистам.

"Если встанет вопрос о том, что американцы решат не поставлять двигатели – будем ставить на МС-21 свои", — добавил он.