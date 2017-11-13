"Ростех" прокомментировал информацию о закрытии заводов КТЗ

ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. "Ростех" не будет закрывать заводы "Концерна Тракторные заводы" в рамках прохождения группой процедуры банкротства под управлением госкорпорации, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов на авиа-космическом салоне Dubai Airshow 2017.

"Мы контролируем все процессы в отношении банкротства, мы не хотим, чтобы люди остались без работы, закрывать заводы – об этом речи не идет. Основные долги – Внешэкономбанку и "Ростеху", поэтому мы и будем принимать решение, что делать с этим предприятием. Сейчас уже принято решение, что КТЗ передается в управление "Ростеха", мы готовим план финансового оздоровления, какая-то часть долгов в процессе проведения банкротства, скорее всего, будет реструктурирована. Опыт такого финансового оздоровления у нас есть – это бывший Ижмаш, концерн "Калашников". Результат, как вы видите, очень успешно работает", — отметил Чемезов.

Ранее индустриальный директор кластера "Вооружения" "Ростеха" Сергей Абрамов рассказал, что до конца ноября госкорпорация возьмет под управление как гражданский, так и военный дивизионы КТЗ, который находится в сложном финансовом положении.

По его словам, до конца месяца будет проведена соответствующая корпоративная процедура, связанная с переходом управления предприятий, а до конца года план и дорожная карта будут не только утверждены, но и начнут реализовываться.

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ превышает 85 миллиардов рублей. С конца октября Внешэкономбанк проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом банка в отношении ряда активов КТЗ как единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.