В Ростехе заявили, что не боятся американских санкций

ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Санкции США ударяют не по Ростеху и Рособоронэкспорту, а по третьим лицам, рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2017.

"Вообще санкции были объявлены уже давно, но теперь они ударяют не по Ростеху и Рособоронэкспорту, а по третьим лицам. Мы подписываем контракты на основании межправительственных соглашений, и это означает, что США должны объявить санкции против всех государств, с которыми мы работаем. Это, наверное, не совсем реально, ведь поставки мы осуществляем не конкретным компаниям, а государствам. Мы подписываем контракты с министерствами обороны. Мне непонятно, как они будут вводить санкции против всех — Индия, Китай, Арабские Эмираты. Я просто не понимаю, как это будет происходить", — сказал Чемезов.

По его словам, последние введенные санкции — это пример недобросовестной конкуренции. "Мы вошли в ВТО, а какой от этого результат? ВТО создавалось для того, чтобы создать равные условия для торговли всех участников рынка. Где ж тут равные условия, когда одна страна диктует свои условия всем, исходя из собственных интересов?" — рассуждает глава Ростеха.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Такой список в части РФ был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.

Согласно "руководству по применению санкций" госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года, администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц в том числе и из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в упомянутые списки.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>