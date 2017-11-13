Деловая уверенность российских компаний выросла до максимума с 2013 года

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Деловая уверенность в России выросла до максимума с июня 2013 года, сообщает исследовательская организация IHS Markit по итогам проведенного с 12 по 27 октября исследования.

"Согласно данным последнего опроса, компании частного сектора демонстрируют наибольший за последние четыре года оптимизм по отношению к будущей коммерческой деятельности, что отражает ожидания роста клиентских баз и разработки новых продуктов", — говорится в сообщении.

Компании в секторе производства и обслуживания ожидают расширения бизнеса в следующем году, а производители товаров ожидают новый рост заказов. В условиях усиленного оптимизма в отношении будущей деловой активности фирмы прогнозируют, что капитальные затраты в следующем году будут стабильно расти.

В 2018 году уровень занятости, как ожидается, также будет расти. Российские компании частного сектора планируют увеличить заработные платы в течение ближайших 12 месяцев. "Данные опроса в октябре свидетельствуют о том, что ожидания компаний в отношении создания новых рабочих мест являются самыми высокими за последние пять лет", — отмечается в релизе.

При этом прогнозы фирм относительно роста доходов бизнеса ослабли с июня — ожидания будущих доходов находятся на самом низком уровне с октября 2016 года. Аналогичной является степень уверенности компаний в отношении прибыльности.

"Несмотря на это, прогнозы по рентабельности остаются выше среднего показателя по странам БРИК и соответствуют среднему мировому уровню", — говорится в сообщении.