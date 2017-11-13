МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Деловая уверенность в России выросла до максимума с июня 2013 года, сообщает исследовательская организация IHS Markit по итогам проведенного с 12 по 27 октября исследования.
Компании в секторе производства и обслуживания ожидают расширения бизнеса в следующем году, а производители товаров ожидают новый рост заказов. В условиях усиленного оптимизма в отношении будущей деловой активности фирмы прогнозируют, что капитальные затраты в следующем году будут стабильно расти.
В 2018 году уровень занятости, как ожидается, также будет расти. Российские компании частного сектора планируют увеличить заработные платы в течение ближайших 12 месяцев. "Данные опроса в октябре свидетельствуют о том, что ожидания компаний в отношении создания новых рабочих мест являются самыми высокими за последние пять лет", — отмечается в релизе.
"Несмотря на это, прогнозы по рентабельности остаются выше среднего показателя по странам БРИК и соответствуют среднему мировому уровню", — говорится в сообщении.