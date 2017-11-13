Россия готова к реализации совместных проектов со странами АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Россия готова к реализации совместных проектов в сфере инфраструктуры со странами АСЕАН, также может предоставить свои инфраструктурные возможности всем государствам-членам ассоциации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"С учетом нашей огромной территории развитие инфраструктуры имеет для России ключевое значение, и мы готовы предоставить свои инфраструктурные возможности всем государствам АСЕАН. Причем это не только аэропорты, но и морские терминалы, железная дорога, автомобильные дороги, трубопроводный транспорт и высокоскоростные каналы связи", — сказал Медведев, выступая на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

"Мы смотрим на инфраструктурные проекты максимально широко, поэтому видим большой потенциал и в развитии Севморпути. Мы реконструировали крупные дороги в нашей стране — Байкало-Амурская, Транссибирская железнодорожные магистрали, которые связывают Европу с Азией… Все эти возможности могут быть использованы нашими партнёрами из АСЕАН", — отметил Медведев.

Говоря о перспективах сотрудничества в сфере инфраструктуры, премьер РФ добавил, что в значительной степени они зависят от позиции бизнеса.

При этом он напомнил, что РЖД уже участвуют в реализации крупного проекта по созданию на острове Калимантан (Индонезия) комплексной инфраструктуры, а сингапурская компания Changi Airports инвестирует в развитие авиахаба во Владивостоке.

"Примеры сотрудничества в области инфраструктуры уже существуют. Конечно, мы бы хотели, чтобы их было как можно больше", — сказал Медведев.