Медведев рассказал о вызовах безопасности при создании цифровой экономики

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. При создании цифровой экономики необходимо решить задачу национальной безопасности и защиты персональных данных, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что будущее развитие остается за цифровой экономикой.

"Перед нами и нетривиальная задача. С одной стороны, нужно стимулировать международное сотрудничество в сфере информационных технологий, поощрять электронную коммерцию, трансграничный бизнес, с другой — обеспечивать национальную безопасность и защиту информации, в том числе такой информации, как персональные данные. И, в конечном счете, выстроить прозрачные правила игры. Это не просто совмещаемые задачи", — сказал Медведев на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

Он заверил, что Россия, как и большинство стран АСЕАН, готова участвовать в этой работе, приняв ранее специальную стратегию информационного общества и программу по цифровой экономике.