Медведев рассказал о пользе от взаимодействия России и АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в широком взаимодействии со странами АСЕАН на основе норм и принципов международной торговли, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу заинтересованы в максимально широкой кооперации со странами АСЕАН на основе универсальных принципов и норм международной торговли", — заявил Медведев в своем выступлении на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

Он напомнил, что ранее в России прошел Восточный экономический форум, где было подписано контрактов на сумму около 50 миллиардов долларов.

По словам Медведева, емкий рынок, хорошая инфраструктура и понятное регулирование — базовые условия для успешного бизнеса. "Именно такую задачу мы стремимся создать и в рамках нового интеграционного объединения Евразийского экономического союза", — подчеркнул глава правительства России.

Он заметил, что многие азиатские и ближневосточные компании уже оценили перспективы этого объединения и возможности экспорта в третьи страны.