Медведев рассказал об экономической политике правительства

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Российские власти продолжат поддерживать экономику, сохранятся плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Россия в числе других стран ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

"Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив ее текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта", — заявил премьер в своем выступлении на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

Глава правительства отметил ряд положительных моментов в экономике.

"Рассчитываем, что по итогам этого года он превысит 2%, рост ВВП", — заявил Медведев.

Он добавил, что некоторые меры поддержки секторов экономики будут сохранены.

"Так же как сохраняем и плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. Жёстко контролируется бюджетный дефицит, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы", — рассказал премьер.