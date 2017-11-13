Медведев назвал санкции методом конкурентной борьбы

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Протекционизм используется в мировой экономике все чаще, а санкции становятся методом конкурентной борьбы, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Все чаще используются и методы так называемого протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы", — заявил он в своем выступлении на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН-2017.

"Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование в мировой торговле по-прежнему существует в прежних рамках, парадигме 40-летней давности, сохраняется и нестабильность сырьевых рынков", — констатировал Медведев.