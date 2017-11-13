В Приморье инвесторы готовы вложить более миллиарда рублей в продажу рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Азиатские инвесторы готовы вложить 1,1 миллиарда рублей в создание аукционного дома по продаже рыбы в Приморье, сообщает администрация края.

Этот вопрос обсудил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству России Петром Савчуком. По словам последнего, одна из задач ведомства – организовать в регионе крупную аукционную площадку.

"Такой аукционный дом позволит нам привлечь в край огромное количество иностранных партнеров, а также эффективно и с максимальной отдачей использовать богатые рыбные ресурсы региона", – сказал Савчук.

Тарасенко отметил, что край готов выступить оператором аукционного дома, в этом случае доля региона должна составлять 30%.

По данным властей, интерес к созданию в Приморье аукционного дома уже высказали иностранные инвесторы. Так, 100 миллионов рублей готова вложить компания DNG global Co. Ltd из Республики Корея и 1 миллиард рублей – Банк развития Китая.