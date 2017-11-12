МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уровень банкротств компаний в России в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года, сообщается в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным аналитиков, в третьем квартале число банкротств в экономике РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% — по сравнению с третьим кварталом 2016 года. "Достигнутый по итогам августа-сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума (октябрь 2009 года)", — говорится в обзоре.

Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь, по данным ЦМАКП, уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум — 242 строительные компании РФ считались банкротами. Предыдущие максимумы были достигнуты в сентябре 2014 и марте 2015 года (по 241 компании). В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям – в этих отраслях в сентябре 300, 33 и 29 компаний соответственно считались банкротами. В транспорте и связи интенсивность банкротств увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом (60 компаний-банкротов по состоянию на сентябрь).

В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, "по всей видимости, сохранилась на прежнем уровне", отмечают аналитики ЦМАКП (43 и 32 компании соответственно). Сокращение числа юрлиц-банкротов зафиксировано лишь в сфере коммерческих услуг (193 компании), а также в металлургии, где ситуация наиболее благоприятная (всего 19 компаний).

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам третьего квартала зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, аналитики отмечают "отсутствие позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов", а также политику весьма консервативного снижения ключевой ставки ЦБ.