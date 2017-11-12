МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уровень банкротств компаний в России в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года, сообщается в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь, по данным ЦМАКП, уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум — 242 строительные компании РФ считались банкротами. Предыдущие максимумы были достигнуты в сентябре 2014 и марте 2015 года (по 241 компании). В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям – в этих отраслях в сентябре 300, 33 и 29 компаний соответственно считались банкротами. В транспорте и связи интенсивность банкротств увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом (60 компаний-банкротов по состоянию на сентябрь).
Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам третьего квартала зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.
Среди факторов, влияющих на ситуацию, аналитики отмечают "отсутствие позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов", а также политику весьма консервативного снижения ключевой ставки ЦБ.