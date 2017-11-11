РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Собянин рассказал об эффективности экономических реформ в Москве

15:0511.11.2017
11000
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фотоМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности мер, принятых столичным правительством.

Градоначальник выступил в ходе пленарного заседания Всероссийского экономического собрания, организованного Вольным экономическим сообществом России в субботу.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Собянин рассказал о роли городского транспорта в жизни москвичей

По словам Собянина, перед московским правительством стоял ряд сложных задач: решение проблем с транспортным коллапсом, деградацией общественных пространств, массовая ликвидация промышленных предприятий, отставание от других мегаполисов в области развития инновации, дефицит коммерческих площадей, низкий эффект образования и отстающее от мировых трендов здравоохранение.

"В первую очередь мы решили создать ключевые программы развития города. В первую очередь это транспортная программа: строительство сотен километров новых дорог, десяток новых современных развязок. Сегодня объем дорожного строительства у нас является беспрецедентным не только для истории Москвы, но и для мировых городов. Строительство метрополитена, развитие общественного транспорта, обновление подвижного состава и всеми не любимые платные парковки — это необходимая часть работы, иначе Москва просто бы задохнулась от количества машин", — рассказал мэр.

По его словам, проект благоустройства общественных пространств, реализованный за последние годы, показал, что у Москвы есть "свое прекрасное лицо", по Москве "можно гулять, здесь можно отдыхать, можно проводить огромное количество разных мероприятий".

Дорожные знаки на месте проведения реконструкции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Собянин рассказал о дополнительном доходе Москвы от программы "Моя улица"

"Помимо качественного эффекта, это еще и экономический эффект. Простые подсчеты показывают, что за счет развития и наполнения пространств все капитальные затраты и текущие окупаются в течение 1-2 лет. Туристический поток в Москву за последние семь лет вырос на 65%", — отметил градоначальник.

Он рассказал, что меры, принятые в промышленной политике, — введенные льготы, связанные с налогом на землю, налогом на прибыль — привели к росту экспортного высокотехнологичного производства.

Особое внимание Собянин уделил мерам развития человеческого капитала. По его словам, оно не может быть эффективным без качественного образования, здравоохранения, культуры.

"Наши школы возвращаются в общую городскую систему, взаимодействуют с университетами, предприятиями, культурными учреждениями….Несколько лет назад мы имели в наших школах 60-70% административно-хозяйственного, финансового персонала вместо педагогов и учителей. Нам удалось перевернуть эту пирамиду, и теперь этот объем занимают действительно педагоги и учителя", — рассказал мэр.

Виды Москвы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
В Москве при реновации сохранят около 200 исторических домов

По его словам, была изменена и структура городского бюджета, который сегодня стал социально ориентированным.

"Мы увеличили объем ежегодных инвестиций в инфраструктуру города более чем в два раза, именно они стали локомотивом привлечения частных инвестиций. Городские инвестиции являются во многом драйвером развития экономики", — сказал он, добавив, что ежегодный объем этих вложений приближается уже к 2 триллионам рублей.

Собянин добавил, что в Москве появляются и новые отрасли, такие как такси и туризм. "Появилась такая отрасль, как такси… Сегодня в городе зарегистрировано более 60 тысяч такси. Туристическая отрасль дает около 550-600 миллиардов в экономику города", — отметил он.

По его словам, правительству города удалось навести в порядок и в рекламной отрасли. "Раньше мы видели рекламу настолько, что она заслоняла небо над головой в виде транспарантов и плакатов. Сегодня она значительно уменьшилась в объеме, и, казалось бы, город потерял деньги. На самом деле приведение в порядок этой отрасли принесло в разы больше денег в городской бюджет, а город стал гораздо более комфортным".

Отметил градоначальник и проект реновации. По его словам, этот проект имеет не только социальное значение, но и экономическое, "являясь драйвером развития строительной промышленности, строительной индустрии, и, конечно, создания огромного количества новых рабочих мест в спальных районах".

"Потому что каждый дом, который будет строиться, будет обеспечен помещением для торговли, услуг и других предприятий", — сказал он.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Iyrist.n
Надо было назвать не день экономистов- а день Плюшкина.
15:33
11.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена