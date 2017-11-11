Путин предупредил компании из США, что их место в России займут конкуренты

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил американские компании, что их место в России могут занять конкуренты.

На пресс-конференции в Дананге по итогам участия в саммите АТЭС, отвечая на вопросы журналистов, он обратил внимание, что на Петербургском экономическом форуме в этом году были представлены большим числом американские компании.

"Все хотят работать в России. Взяли и запретили работать Exxon Mobil в Арктике, на шельфе — просто лишили интересной перспективной работы, которая бы повышала экономическую мощь США, создавала бы дополнительные рабочие места в США, приносила бы прибыль, налоговые сборы и так далее", — сказал Путин.

"Это только один пример. А с учетом ограничений в сфере финансирования, много других примеров. Ваше место займут конкуренты. Это неизбежно в современном мире", — подчеркнул он.