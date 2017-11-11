Сбербанк извинился, что раскупил почти все видеокарты на российском рынке

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причиной дефицита на рынке видеокарт был Сбербанк, скупавший видеокарты для своей лаборатории искусственного интеллекта; скоро дефицита не будет, заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress в июне сообщала о всплеске спроса россиян на видеокарты.

"Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта", — сказал Ведяхин на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

"Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили", — добавил он.

AliExpress связывала всплеск интереса к видеокартам с желанием использовать их для получения криптовалют. Торговая площадка сообщала, что ее пользователи стали активнее искать конкретные модели видеокарт, наиболее подходящие для создания "криптоферм" (GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480), а число запросов "bitcoin miner" тогда за месяц увеличилось на 150%.