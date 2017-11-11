Эксперт оценил, как напряженность вокруг Эр-Рияда влияет на рынок нефти

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Напряженность в Саудовской Аравии окажет лишь краткосрочное влияние на нефтяные цены, в среднесрочном периоде их ожидает стабильная положительная динамика, сообщил РИА Новости партнер, руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности Deloitte СНГ Геннадий Камышников.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов; это произошло впервые с лета 2015 года. Эксперты связывали такую динамику с арестами ряда высших чиновников и бизнесменов в Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия, Россия и США являются мировыми лидерами по добыче нефти. Очевидно, что любая политическая неопределенность, возникшая в Саудовской Аравии, оказывает существенное краткосрочное влияние на цены на нефть", — отметил Камышников.

"Согласно консенсус-прогнозам "Делойта", стабильная положительная динамика цен на нефть сохранится и в среднесрочной перспективе, по крайней мере, в пределах следующего десятилетия", — продолжил собеседник агентства.

По его мнению, основной причиной роста цен будет являться увеличение спроса, вызванное ростом населения и улучшением качества жизни. Эти факторы будут преобладать над такими, как развитие альтернативной энергетики или увеличение числа электромобилей.