Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы с двух белорусских предприятий

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор ограничивает с 14 ноября ввоз в РФ рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий, сообщается в материалах ведомства.
Как показала проверка, в июле-августе 2017 года на территорию Рязанской области была незаконно ввезена замороженная рыба из Норвегии, Финляндии, Великобритании под видом "рыбы слабосоленой мороженой" белорусского производства.
Уточняется, что замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, обнаруженная в результате проверки, не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Белоруссии. Следовательно, отмечает Россельхознадзор, странами происхождения ввезенного товара являются Норвегия, Финляндия, Великобритания, входящие в перечень стран, в отношении которых введены ограничения на поставки отдельных видов товаров.