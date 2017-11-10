РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты не видят риска надувания "ипотечного пузыря"

20:3110.11.2017
0611
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПосетитель в центре ипотечного кредитования. Архивное фотоПосетитель в центре ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Растущие темпы роста ипотечного кредитования в России не несут прямых рисков для образования пузыря на ипотечном рынке в ближайшие годы, риском является рост цен на жилье, сообщили РИА Новости аналитики.

Оформление кредитов в новом центре ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
До формирования "пузыря" на ипотечном рынке очень далеко, считает Сбербанк
Ипотечный рынок в России, по оценкам Сбербанка, обладает наибольшим потенциалом роста. Текущий объем портфеля российских банков составляет порядка 5,5% ВВП, что как минимум в 3 раза ниже показателей стран Центральной и Восточной Европы (Чехия — 16,6%, Польша — 20%).

Ипотечное кредитование в последние годы демонстрирует высокие темпы роста в РФ, но говорить о надувании пузыря и о существенных рисках в этом секторе не следует, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Объем ипотечного портфеля в России по соотношению к ВВП, к численности населения, к среднегодовым доходам, этот показатель ниже, чем в западных странах и странах Восточной Европы. Поэтому у нас есть ещё потенциал роста и думаю, что в ближайшие три года говорить о возможных рисках не следует", — сказал Монастрышин.

По данным "Русипотеки", средняя ставка по ипотеке на рынке вторичного жилья у российских банков в сентябре 2017 года составила 10,55%, а средняя ставка предложения на первичном рынке – 10,58%. Однако ряд крупных банков в конце августа рассказали РИА Новости, что ожидают к концу этого года снижения средней ставки по ипотеке ниже 10%.

Надежность заемщиков

Ипотечные кредиты являются надежными с точки зрения дефолтов заемщиков, до пузыря на ипотечном рынке очень далеко, заявили в Сбербанке, занимающем полее половины рынка ипотеки в РФ.

Реклама об ипотеке
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Выдача ипотеки по итогам 2017 г вырастет на 30% - до 1,9 трлн руб - эксперт
"Пока весь опыт показывает, что ипотечные кредиты являются исключительно надежными с точки зрения дефолтов заемщиков. Ключевыми факторами этой надежности является достаточный объем первоначального взноса, наличие подтвержденного дохода и занятости, консервативное долговое поведение заемщика (его кредитная история). Именно вокруг этих параметров и должно строиться возможное регулирование, нацеленное на ограничение рисков подобного кредитования", — сказали в пресс-службе Сбербанка.

Большим риском является то, что рост доступности ипотеки вследствие снижения кредитных ставок приведет не к росту возможностей для улучшения жилищных условий, а к росту цен на недвижимость в РФ, таким образом, весь эффект достанется застройщикам и продавцам недвижимости, а не потребителям, предупредили в Сбербанке.

"Но это уже вопрос градостроительной политики и регулирования строительного рынка, обеспечения достаточного объема предложения жилья, а не собственно банковского регулирования. Пока до формирования пузыря на ипотечном рынке очень далеко", — заявили в крупнейшем российском банке.

Рейтинг регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку – 2017
Перейти в фотобанк
Рейтинг регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку – 2017

Реальные доходы россиян снизились на 1,2% за январь-сентябрь 2017 года в годовом выражении, однако реальные зарплаты растут за тот же период на 2,5%, или 6,7% в номинальном выражении. Для рынка ипотеки принципиальна именно динамика зарплат, так как именно работающие по найму являются главными заемщиками, отметили в Сбербанке.

Микрорайон Жулебино в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Дешевые новостройки в Москве быстро раскупают, но цены пока не растут
По сравнению с серединой 2016 года средняя ставка выдаваемой ипотеки снизилась с 13% годовых до 10%, к следующем году продолжат снижаться, ожидают в крупнейшем российском банке. То есть ежемесячный платеж при том же объеме кредита сократился почти на четверть.

Ипотечный пузырь, или ЦБ не дремлет

Вероятность образования ипотечного пузыря на российском рынке возможна в ближайший год-два, предостерег экс-замминистра финансов, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

"Сейчас этот рынок для банков очень привлекателен. И других рынков очень мало – корпоративное кредитование не очень привлекательно. Но по потребительскому кредитованию действует очень много ограничений. При этом по ипотечному кредитованию постоянно снижаются ставки, а банки пытаются успеть прокредитовать клиентов по более высоким ставкам, которые все еще дают маржу", — отметил Вьюгин.

Если большое количество некачественных заемщиков вовлечено в кредитование, то рано или поздно рынок распознает это и растут неплатежи, соответственно, банки начинают резко сокращать свое кредитование, несут убытки, далее падает стоимость ценных бумаг, стоимость квартир на рынке, это снижает стоимость залога по рыночным кредитам, описал экономист.

"Сейчас идет рефинансирование ипотечных кредитов, есть вероятность ослабления требований к заемщикам. Но, насколько я знаю, ЦБ уже озабочен тем, чтобы не происходило чрезмерное ослабление требований к клиентам при выдаче ипотечных кредитов. То, что в России может образоваться ипотечный кредит – это не прогноз, это предостережение", — добавил Вьюгин.

Новостройка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
В начале ноября ЦБ представил проект изменений риск-параметров по ипотечным кредитам, где первоначальный взнос составляет 20%. Ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 20% цены жилья ЦБ предлагает взвешивать с коэффициентом риска 150%, а менее 10% — с коэффициентом 200%.

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило последствия ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов. Агентство считает предлагаемые ЦБ изменения положительными, поскольку это приведет к тому, что банки будут получать более высокие первые взносы или выделять больший капитал под рискованные кредиты.

Оценка рынка

Россельхозбанк считает, что в настоящее время заявление о формировании в России пузыря на ипотечном рынке преждевременно. "В 2018 году с учетом существующих тенденций изменения уровня доходов населения и при условии сохранения политики ЦБ РФ по снижению ключевой ставки доля рефинансирования ипотечных кредитов в общем объеме ипотечного кредитования будет расти", — отмечает банк.

"Россельхозбанк продолжит активно развивать направление ипотечного кредитования населения, так как работающая система ипотечного кредитования, помимо решения жилищной проблемы в стране, стимулирует и экономический рост", — отметили в пресс-службе РСХБ.

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ГД не поддержали проект моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке
"ЦБ РФ ведет продуманную политику в области ипотечного кредитования. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно снизить уровень резервирования при реструктуризации и рефинансировании ипотечных кредитов", — добавили в банке.

В банке "ДельтаКредит" считают, что тенденции на рынке — снижение ставок, повышение доступности современного жилья ввиду высокого предложения, упрощение процесса выдачи ипотеки — свидетельствуют не о риске пузыря, а о развитии ипотечного рынка РФ.

Если судить по динамике показателей просроченной задолженности, то ситуация в ипотечных портфелях банков улучшается. На 1 октября по данным ЦБ РФ, этот показатель продолжает снижаться и составляет уже 2,39%, что на 5 базисных пунктов ниже сентября, отметили в банке.

"Если говорить конкретно о "ДельтаКредит", то 80-85% клиентов — это клиенты с "белым" доходом и с первоначальным взносом выше 15%. Их доля стабильна, более того, мы наблюдаем ее прирост относительно прошлых лет. Кроме того, если возвращаться к рынку в целом, то около 15% новых кредитов — это рефинансирование, то есть увеличение выдач за счет качественных заемщиков, которые просто перетекают из банка в банк. В этом случае риск даже снижается", — отметили в "ДельтаКредите".

За 9 месяцев 2017 года ипотечные выдачи в РФ выросли на 25%, а их объем всего на 5% превысил показатели докризисного 2014 года. Кроме того, благодаря снижению процентных ставок ниже исторически минимальных уровней значительный вклад в рост выдач в этом году внесло рефинансирование старых кредитов. Без их учета темпы прироста рынка составили бы на 5-7 п.п. меньше, подчеркивает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Проект об электронных закладных при ипотечном кредите готов ко II чтению
Значительный вклад в рост выдач в этом году внесло рефинансирование старых кредитов. "Тем не менее, в условиях роста рынка и конкуренции банков за заемщиков Банк России превентивно минимизирует риски возможного ухудшения качества портфелей, которое пока находится на высоком уровне. Рост коэффициентов риска для ипотеки с первоначальным взносом меньше 20% приведет к тому, что банки, предлагавшие такой продукт, либо повысят первоначальный взнос, либо ставки по нему", — считает Щурихина.

Западный опыт

При упоминании ипотечных пузырей и их последствий обычно вспоминают кризис 2007-2008 годов в США, но России это не грозит, считают в "Эксперт РА".

Так, в США не только в течение длительного времени был бум выдачи ипотечных кредитов заемщикам с сомнительной кредитоспособностью, но и оценка качества таких кредитов была не на высоком уровне. "В итоге в условиях кризиса, когда заемщики перестали платить по таким кредитам, финансовая система оказалась близка к краху. Однако в России такие последствия маловероятны в связи с традиционно консервативным подходом банков к оценке кредитоспособности ипотечных заемщиков и слабым развитием рынка секьюритизации", — сообщила Щурихина.

Рост ипотечного кредитования в РФ во многом отражает изменившиеся предпочтения населения в пользу инвестирования сбережений в недвижимость и товары длительного пользования, отмечает старший аналитик группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

"С лета 2017 года мы наблюдаем скорее стабилизацию реальных доходов населения, а уже в следующем году мы ожидаем их рост, пусть и совсем небольшой. Устойчивое снижение ставок позволяет заметно снизить долговую нагрузку, в том числе и путем последующего рефинансирования существующего кредита в другом банке", — пояснил он.

Карта Сбербанка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сбербанк запускает акцию по ипотеке со сниженными на 0,3 п.п. ставками
Конкуренция на рынке ипотеки в РФ может стимулировать средние и малые банки, не имеющие доступа к дешевому фондированию, использовать иные методы привлечения клиентов, в частности, выдачу ипотеки с небольшим либо отсутствующим первоначальным взносом.

"Вероятно, объем таких продуктов на рынке стал расти, что и обусловило введение Банком России повышенных коэффициентов риска по таким кредитам. Это превентивная мера и, в случае необходимости, регулятор может дополнительно повысить данные коэффициенты, что не позволит доли кредитов с низким первоначальным взносом достичь уровня, на котором они будут оказывать влияние на финансовую устойчивость банковского сектора", — заключает эксперт.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена