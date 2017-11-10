Глава ВТБ не видит рисков образования в России ипотечного пузыря

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не видит рисков образования в России ипотечного пузыря.

"Не вижу. Ипотека способна развиваться без того, что мы называем пузырем", — сказал Костин, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Ранее в ноябре ЦБ представил проект изменений риск-параметров по ипотечным кредитам, где первоначальный взнос составляет 20%. Ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 20% цены жилья ЦБ предлагает взвешивать с коэффициентом риска 150%, а менее 10% — с коэффициентом 200%.

Международное рейтинговое агентство Moody's в своем обзоре оценил предлагаемые ЦБ изменения как положительные, поскольку это приведет к тому, что банки будут получать более высокие первые взносы или выделять больший капитал под рискованные кредиты. Экономисты, в свою очередь, видят риски формирования ипотечного "пузыря" в РФ.