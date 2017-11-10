Турецкая компания Agrobay начала поставки томатов в Россию

АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая агропромышленная компания Agrobay начала регулярные поставки томатов в Россию после снятия РФ запрета на их импорт, заявил РИА Новости директор по экспорту компании Иззет Экиз в пятницу.

"У нас для экспорта в Россию выделено 5 тысяч тонн томатов, которые мы планируем поставить в этом сезоне – то есть, до мая 2018 года. Первая партия была нами отправлена вчера, каждый грузовик везет 20 тонн в Москву и Санкт-Петербург, и отныне эти поставки будут постоянными", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания заинтересована в работе именно с Россией. "Нам нравится работать с Россией. Хотя мы торгуем и со странами Европы, но Россия для нас всегда была более близкой – и в торговле, и в дружбе", — добавил Экиз.

Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз на территорию РФ томатов турецкого происхождением с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Ozaltin, Agrobay, SURAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами.

Ранее на сайте правительства РФ было опубликовано постановление, согласно которому Россия с 1 ноября разрешает ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом РФ объема. Одновременно российский Минсельхоз опубликовал проект приказа, согласно которому из Турции разрешается ввезти не более 50 тысяч тонн томатов до конца 2017 года.