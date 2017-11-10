Правление ФАС утвердило нулевую индексацию тарифа на плацкарт в 2018 году

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в пятницу утвердило решение о нулевой индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах, сообщает пресс-служба регулятора.

Вокруг размера индексации тарифа на плацкарт и общие вагоны развернулась дискуссия. ФАС предложила в 2018 году снизить тариф на 10%. Однако Минтранс и Минэкономразвития выступили против. Обсуждение было отложено до совещания в правительстве, а РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год.

В четверг замглавы ФАС Александр Редько по итогам совещания в правительстве сообщил, что тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года. Решение должно было утверждаться правлением ФАС.

"Правление Федеральной антимонопольной службы приняло сегодня решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах. Таким образом, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования останутся в 2018 год на том же уровне, что и в 2017 году", — говорится в сообщении ФАС в пятницу.