Суд арестовал имущество "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Авангард", входящего в топ-100 в России по величине активов, наложил арест на имущество авиакомпании "ВИМ-Авиа", в том числе на 156 спасательных жилетов и 197 женских трикотажных кардиганов, следует из опубликованного определения суда.

Суд удовлетворил ходатайство банка о принятии мер по обеспечению его иска к "ВИМ-Авиа" о взыскании 130,6 миллиона рублей и обращении взыскания на заложенное имущество. Банк просил арестовать товары в обороте, находящиеся у него в залоге по договору от 16 июня 2017 года, на сумму иска. Всего в перечне 459 номенклатурных позиций изделий, представляющих собой части конструкции и оборудование воздушного судна.

Иск поступил в арбитраж 7 ноября. Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Предварительные слушания по делу суд назначил на 6 декабря.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

По данным "РИА Рейтинг", банк "Авангард" на 1 октября занимал 54-е место по величине активов среди российских кредитных организаций.