Минэкономразвития подготовило проект развития Арктической зоны России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило новый законопроект о развитии Арктической зоны РФ, который, в частности, вводит взаимные безотзывные обязательства государства и инвесторов в опорных зонах развития северных регионов. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что первая редакция законопроекта была направлена на государственное регулирование широкого спектра вопросов развития Арктической зоны. Законопроектом предусматривалось формирование опорных зон развития. Однако в процессе согласования Минэкономразвития было вынуждено отказаться от первоначально планировавшегося формата "Арктического кодекса". В конце января 2017 года законопроект был возвращен на доработку с резолюцией вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, что "закон нужен, но он должен быть конкретным и посвящен опорным зонам".
Как отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту, его целью стало "создание условий для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации посредством формирования и обеспечения функционирования опорных зон развития, основными задачами которых является освоение минерально-сырьевых центров в Арктике, привлечение инвестиций и развитие Северного морского пути".
Законопроект планируется внести в правительство до 18 декабря.
Полярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.
Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
Самки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
Летом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
Полярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
В зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
У белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.
Свою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
Слух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
Мех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
Известен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.
Опорные зоны
Документ регламентирует отношения, возникающие при формировании, функционировании и прекращении деятельности опорных зон; условия возможного применения особых преференциальных режимов и иных мер государственной поддержки, направленных на обеспечение комплексного развития Арктической зоны.
Опорные зоны, в отличие от территорий опережающего развития и особых экономических зон, направлены на поддержку не отдельных территорий как площадок ускоренного социально-экономического развития, а комплекса взаимосвязанных проектов, господдержка которого экономически эффективна и целесообразна.
Законопроект устанавливает, что опорная зона создается бессрочно. Однако предусмотрено несколько условий прекращения действия опорной зоны по решению правительства РФ по предложению уполномоченного федерального органа.
Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.
На станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.
Начальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.
В персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.
Транспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков
Из-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.
6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.
На льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".
Участник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.
Отто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".
Ледокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.
Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".
За успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.
Безотзывные обязательства и якорные проекты
Одним из ключевых особенностей законопроекта является наличие взаимных безотзывных обязательств: государство обязуется создать инфраструктуру, предоставить необходимые льготы и преференции, а также специальные режимы хозяйственной деятельности; а инвесторы, в свою очередь, — вложить средства в проекты и реализовать их.
Законопроект предусматривает взаимоувязку создания инфраструктуры с реализацией нескольких якорных проектов. Последние определяются как инвестиционные проекты стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, выступающие драйверами развития макрорегиона, без реализации которых невозможно воплощение других, менее рентабельных проектов.
Для финансирования инвестиционных проектов в опорных зонах законопроект предполагает возможность формирования Фонда поддержки проектов в Арктике.
Также предполагается создание управляющей компании для координационно-аналитического сопровождения функционирования опорных зон.
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.