Минэкономразвития подготовило проект развития Арктической зоны России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило новый законопроект о развитии Арктической зоны РФ, который, в частности, вводит взаимные безотзывные обязательства государства и инвесторов в опорных зонах развития северных регионов. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что первая редакция законопроекта была направлена на государственное регулирование широкого спектра вопросов развития Арктической зоны. Законопроектом предусматривалось формирование опорных зон развития. Однако в процессе согласования Минэкономразвития было вынуждено отказаться от первоначально планировавшегося формата "Арктического кодекса". В конце января 2017 года законопроект был возвращен на доработку с резолюцией вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, что "закон нужен, ‎но он должен быть конкретным и посвящен опорным зонам".

Как отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту, его целью стало "создание условий ‎для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации посредством формирования и обеспечения функционирования опорных зон развития, основными задачами которых является освоение минерально-сырьевых центров в Арктике, привлечение инвестиций ‎и развитие Северного морского пути".

Законопроект планируется внести в правительство до 18 декабря.

Опорные зоны

Документ регламентирует отношения, возникающие при формировании, функционировании и прекращении деятельности опорных зон; условия возможного применения особых преференциальных режимов и иных мер государственной поддержки, направленных на обеспечение комплексного развития Арктической зоны.

Опорные зоны, в отличие от территорий опережающего развития и особых экономических зон, направлены на поддержку не отдельных территорий как площадок ускоренного социально-экономического развития, а комплекса взаимосвязанных проектов, господдержка которого экономически эффективна и целесообразна.

Законопроект устанавливает, что опорная зона создается бессрочно. Однако предусмотрено несколько условий прекращения действия опорной зоны по решению правительства РФ по предложению уполномоченного федерального органа.

Безотзывные обязательства и якорные проекты

Одним из ключевых особенностей законопроекта является наличие взаимных безотзывных обязательств: государство обязуется создать инфраструктуру, предоставить необходимые льготы и преференции, а также специальные режимы хозяйственной деятельности; а инвесторы, в свою очередь, — вложить средства в проекты и реализовать их.

Законопроект предусматривает взаимоувязку создания инфраструктуры ‎с реализацией нескольких якорных проектов. Последние определяются как инвестиционные проекты стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, выступающие драйверами развития макрорегиона, без реализации которых невозможно воплощение других, менее рентабельных проектов.

Для финансирования инвестиционных проектов в опорных зонах законопроект предполагает возможность формирования Фонда поддержки проектов в Арктике.

Также предполагается создание управляющей компании для координационно-аналитического сопровождения функционирования опорных зон.