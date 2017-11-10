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Экономика

Минэкономразвития подготовило проект развития Арктической зоны России

09:4610.11.2017
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© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкАрктика. Рассвет. Архивное фотоАрктика. Рассвет. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило новый законопроект о развитии Арктической зоны РФ, который, в частности, вводит взаимные безотзывные обязательства государства и инвесторов в опорных зонах развития северных регионов. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Расконсервация полярной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
Госпрограмма по развитию Арктики продлена до 2025 года
Отмечается, что первая редакция законопроекта была направлена на государственное регулирование широкого спектра вопросов развития Арктической зоны. Законопроектом предусматривалось формирование опорных зон развития. Однако в процессе согласования Минэкономразвития было вынуждено отказаться от первоначально планировавшегося формата "Арктического кодекса". В конце января 2017 года законопроект был возвращен на доработку с резолюцией вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, что "закон нужен, ‎но он должен быть конкретным и посвящен опорным зонам".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на XX Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поддержку для Арктики нужно закрепить законом, заявила губернатор Заполярья
Как отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту, его целью стало "создание условий ‎для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации посредством формирования и обеспечения функционирования опорных зон развития, основными задачами которых является освоение минерально-сырьевых центров в Арктике, привлечение инвестиций ‎и развитие Северного морского пути".

Законопроект планируется внести в правительство до 18 декабря.

Хозяева Арктики
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПолярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.Годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.
© AFP 2017 / Mohd Fyrol Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке. Полярный медведь ест замороженное угощение в зоопарке Сингапура
© AFP 2017 / Mohd Fyrol
Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
© AP Photo / Martin MeissnerСамки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.Белый медведь идет по льду в зоопарке в Гельзенкирхене, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Самки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
© AP Photo / Carlos OsorioВолоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.Белый медведь тянется к угощению в форме сердца в зоопарке Детройта, США
© AP Photo / Carlos Osorio
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
© AP Photo / Wong Maye-E, FileЛетом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.Полярный медведь в зоопарке Сингапура
© AP Photo / Wong Maye-E, File
Летом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПодошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
© AFP 2017 / Sebastien Bozon Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.Белый медвежонок в зоопарке города Мюлуз, Франция
© AFP 2017 / Sebastien Bozon
Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
© Fotolia / aussieanoukПолярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.Полярный медведь
© Fotolia / aussieanouk
Полярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
© Fotolia / sbthegreenmanВ зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.Полярные медведи
© Fotolia / sbthegreenman
В зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУ белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.Годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
У белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.
© AFP 2017 / dpa/Peter SteffenСвою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.Белый медведь в зоопарке Ганновера, Германия
© AFP 2017 / dpa/Peter Steffen
Свою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
© AP Photo / Carmen Jaspersen/PoolСлух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.Белый медвежонок в зоопарке Бремерхафена, Германия
© AP Photo / Carmen Jaspersen/Pool
Слух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкТолстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
© Fotolia / elizalebedewaМех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.Белые медведи купаются
© Fotolia / elizalebedewa
Мех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкИзвестен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости / Вера Костамо
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Известен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.
© Fotolia / bthegreenmanВ России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.Полярный медведь
© Fotolia / bthegreenman
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.
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Опорные зоны

Документ регламентирует отношения, возникающие при формировании, функционировании и прекращении деятельности опорных зон; условия возможного применения особых преференциальных режимов и иных мер государственной поддержки, направленных на обеспечение комплексного развития Арктической зоны.

Атомный ледокол во время арктической экспедиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ковальчук: у РФ есть полный комплекс энерготехнологий для освоения Арктики
Опорные зоны, в отличие от территорий опережающего развития и особых экономических зон, направлены на поддержку не отдельных территорий как площадок ускоренного социально-экономического развития, а комплекса взаимосвязанных проектов, господдержка которого экономически эффективна и целесообразна.

Законопроект устанавливает, что опорная зона создается бессрочно. Однако предусмотрено несколько условий прекращения действия опорной зоны по решению правительства РФ по предложению уполномоченного федерального органа.

Покорение Арктики: первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс"
© Public domain Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.Участники экспедиции Северный полюс-1
© Public domain
Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.Северный полюс-1 - первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция
© РИА Новости
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На станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкНачальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.Папанин Иван Дмитриевич, начальник станции Северный полюс–1
© РИА Новости / Яков Халип
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Начальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкВ персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.Начальник станции Северный полюс Иван Папанин и Петр Ширшов гидробиолог и океанограф упаковывают кухонную утварь во время эвакуации станции СП-1
© РИА Новости / Яков Халип
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В персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.
© Public domainТранспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. МолоковРуководитель и пилоты самолетов экспедиции Северный Полюс-1
© Public domain
Транспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков
© Public domainИз-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.Выгрузка грузов экспедиции Северный полюс-1 на дрейфующую льдину в 1937 году
© Public domain
Из-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.Советская полярная экспедиция Северный полюс-1
© РИА Новости
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6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".Метеорологические наблюдения на дрейфующей станции Северный полюс - 1
© РИА Новости
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На льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУчастник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.Гидролог, участник экспедиции дрейфующей станции Северный полюс - 1 Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой
© РИА Новости
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Участник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкОтто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".Отто Юльевич Шмидт
© РИА Новости / Иван Шагин
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Отто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкЛедокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.Ледокол Таймыр пробивает путь через льды Гренландского моря к СП-1
© РИА Новости / Яков Халип
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Ледокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкСтанция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".Летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Дмитриевич Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе Таймыр Ананий Владимирович Остальцев
© РИА Новости / Яков Халип
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Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкЗа успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин вручает грамоту Героя Советского Союза советскому полярному исследователю И.Д. Папанину
© РИА Новости / Иван Шагин
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За успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.
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Безотзывные обязательства и якорные проекты

Церемония спуска на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Король Арктики: Россия спускает на воду новый мощнейший в мире ледокол
Одним из ключевых особенностей законопроекта является наличие взаимных безотзывных обязательств: государство обязуется создать инфраструктуру, предоставить необходимые льготы и преференции, а также специальные режимы хозяйственной деятельности; а инвесторы, в свою очередь, — вложить средства в проекты и реализовать их.

Законопроект предусматривает взаимоувязку создания инфраструктуры ‎с реализацией нескольких якорных проектов. Последние определяются как инвестиционные проекты стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, выступающие драйверами развития макрорегиона, без реализации которых невозможно воплощение других, менее рентабельных проектов.

Экспедиция Национального парка Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Русская Арктика: как выжить среди медведей
Для финансирования инвестиционных проектов в опорных зонах законопроект предполагает возможность формирования Фонда поддержки проектов в Арктике.

Также предполагается создание управляющей компании для координационно-аналитического сопровождения функционирования опорных зон.

Флора и фауна Арктики
© Ярослав АмелинБелый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Ярослав Амелин
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Шабалин ФедорСеверный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
© Шабалин Федор
Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
© Ярослав АмелинЗолотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
© Ярослав Амелин
Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
© Андрей ЕрмаковБелощёкая казарка. Новая Земля, 2016.Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
© Андрей Ермаков
Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
© Андрей ЕрмаковФлора Новой Земли. Новая Земля, 2015.Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
© Андрей Ермаков
Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
© Андрей ЕрмаковСкорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.
© Андрей ЕрмаковНовая Земля. 2016.Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Новая Земля. 2016.
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