В Крыму оценили ущерб от диверсий на газопроводах и ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Ущерб от диверсий на двух газопроводах и ЛЭП в Крыму превысил 7,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, эта сумма включает стоимость аварийно-восстановительных работ.

Аксенов добавил, что косвенные потери не превысили 35 тысяч рублей.

"То есть, можно сказать, что их фактически не было. Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу", — сказал глава Крыма.

Руководитель республики отметил, что в данный момент нет необходимости привлекать сотрудников народного ополчения к охране объектов ГУП "Крымгазсети". По его словам, существующей охраны и дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности этих объектов достаточно.

В ночь на 1 ноября путем внешнего воздействия были повреждены две линии газопровода среднего давления на Южном берегу Крыма, и обрушена опора ЛЭП. Без газа остались несколько тысяч абонентов. Газоснабжение и устойчивое электроснабжение региона было восстановлено в течение суток. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела, квалифицировав их как диверсии.

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