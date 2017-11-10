В Крыму оценили ущерб от диверсий на газопроводах и ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Ущерб от диверсий на двух газопроводах и ЛЭП в Крыму превысил 7,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов добавил, что косвенные потери не превысили 35 тысяч рублей.
"То есть, можно сказать, что их фактически не было. Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу", — сказал глава Крыма.
В ночь на 1 ноября путем внешнего воздействия были повреждены две линии газопровода среднего давления на Южном берегу Крыма, и обрушена опора ЛЭП. Без газа остались несколько тысяч абонентов. Газоснабжение и устойчивое электроснабжение региона было восстановлено в течение суток. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела, квалифицировав их как диверсии.
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