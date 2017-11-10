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В России планируют изменить правила рыболовства

03:5710.11.2017
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкЛососевая путина. Архивное фотоЛососевая путина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Вылов лосося на Дальнем Востоке в ближайшие годы необходимо удержать на уровне 200 — 250 тысяч тонн, для этого планируется изменить правила рыболовства, заявил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске.

Лосось. Архивное фото
© Fotolia / Witold Krasowski
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Лососевая путина этого года стала провальной сразу для нескольких регионов ДФО. В Сахалинской области выловили всего 29 тысяч тонн лосося вместо привычных 250 тысяч тонн. Всего по Дальнему Востоку добыто 204 тысячи тонн красной рыбы. Резкое сокращение поголовья лосося наука связывает с глобальными климатическими изменениями, которые коснулись Японии, Южной Кореи и Канады.

"Депрессивный период по лососю коснется и нас, это нужно признать. Поэтому сейчас, чтобы не упасть до 35 тысяч тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования. Нам нужно удержаться на 200 — 250 тысячах тонн хотя бы", — сказал Савчук.

Он добавил, что именно с этой целью Росрыболовство в ближайшее время планирует изменить правила рыболовства. "Чтобы были четкие правила игры и пореже менялись", — сказал Савчук, добавив, что на принятие документа понадобится шесть — восемь месяцев.

Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Улов растет вместе с ценами: почему покупать в России рыбу опасно и дорого
Общие уловы рыбы на Дальнем Востоке по последним данным составил 350 тысяч тонн, это хороший показатель, отметил замглавы Росрыболовства. Добиться таких объемов удалось за счет новых видов – скумбрии и сардины-иваси. "Мы идем опережающими темпами за счет сардины иваси, скумбрии. Это очень большая перспектива ближайших 10-15 лет. Также у нас хорошие запасы минтая. Большинство видов у нас находятся на стабильном уровне", — сказал Савчук.

Заместитель директора ТИНРО-центра Игорь Мельников считает, что пик промысла лосося в мире уже пройден, началось снижение запасов. По его словам, прежде всего, это коснулось стран южных районов – Кореи и Японии. "Наблюдается перемещение рыбы из южных районов в северные. Медленное снижение численности продлится еще много лет. Думаю, что российский улов будет колебаться на уровне 200 тысяч тонн", — сказал Мельников.

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