На ледоколе "Арктика" завершили один из ключевых этапов строительства

Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 09 ноя – РИА Новости. Завершено формирование надстройки головного российского атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" строящегося на Балтийском заводе в Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе завода.

"Судостроители Балтийского завода на днях завершили формирование надстройки. После погрузки главного турбогенератора правого борта на заказ был смонтирован последний блок надстройки над машинным отделением. Таким образом, завершился один из ключевых этапов достройки ГУАЛ "Арктика" на плаву", — отметили в пресс-службе.

По информации предприятия, сейчас специалисты завода занимаются обстройкой внутренних помещений жилого модуля надстройки, монтажом основного электрооборудования.

"Следующим ключевым этапом строительства станет окончание формирования защитной оболочки центрального отсека ледокола, где находится атомный реактор, а также испытания его на герметичность. Строительство идет согласно утвержденному графику, согласованный срок сдачи ледокола – май 2019 года", — добавили в пресс-службе.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сейчас идет строительство трех кораблей этого проекта: "Арктика" и "Сибирь" спущены на воду, "Урал" пока находится на стапелях. Срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.