Nord Stream 2 в декабре начнет переговоры о финансировании с банками

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Nord Stream 2 AG начнет переговоры с банками о привлечении финансирования для "Северного потока-2" в декабре, сообщил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.

"Пока то, что я знаю от наших экспертов, может быть влияние (санкций США — ред.) на финансирование, но это повлияет, в основном, на проектное финансирование, переговоры о котором с банковским сектором Nord Stream 2 начнет в следующем месяце", — сказал Зеле в ходе телефонной конференции. Он отметил, что OMV выделила 280 миллионов евро для "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Партнеры уже вложили по 30% от оговоренных сумм — европейские компании выделили по 285 миллионов евро долгосрочного финансирования, совет директоров "Газпрома" одобрил выделение в капитал Nord Stream 2 AG 1,425 миллиарда евро. Оставшиеся 70% стоимости газопровода, или 6,65 миллиарда евро, предполагалось покрыть за счет привлечения проектного финансирования.

Однако Зеле в середине сентября заявил, что ожидает изменения схемы финансирования "Северного потока-2" из-за новых санкций США. По его словам, организовать проектное финансирование на все планировавшиеся 70% стоимости трубопровода, видимо, не удастся, однако участники проекта будут искать средства в российских и азиатских банках, либо вложат в него больше своих средств.