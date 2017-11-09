В Евросоюзе не поддержали предложение ЕК продлить лицензию на глифосат

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Предложение Еврокомиссии продлить на пять лет лицензию на использование в Евросоюзе химического средства для уничтожения сорняков глифосат при голосовании в четверг не набрало квалифицированного большинства среди представителей стран-членов сообщества, сообщил министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм.

Действие лицензии на глифосат истекает 15 декабря. Международное агентство по изучению рака в марте 2015 года обнародовало вывод, что этот гербицид является возможным канцерогеном для человека. Однако Европейское агентство по продовольственной безопасности утверждает, что самое продаваемое в мире средство против сорняков неопасно для человеческого организма.

"Новое предложение Еврокомиссии не собрало большинства", — написал Дюкарм в Twitter.

Еврокомиссия ранее решила сократить до пяти лет предложенный ею срок продления лицензии на гербицид. Изначально предполагалось, что истекающая лицензия будет продлена на 10 лет. Европарламент со своей стороны принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал к полному отказу от глифосата к 2022 году.

По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, Мальта, Франция, Италия, Австрия, Бельгия и Люксембург выступили против продления лицензии. Принятие решения сдерживали также Португалия, Германия и Греция. До сих пор решительно за использование глифосата выступали Испания и Великобритания.

Переговоры буксуют уже около 2,5 года. Для принятия решения необходимо, чтобы его поддержали как минимум 16 стран, представляющих не менее 65% всего населения Евросоюза. Теперь, как пояснил РИА Новости источник в Совете ЕС, вопрос будет передан на рассмотрение апелляционной комиссии. В случае если и она не примет решения, оно будет делегировано Еврокомиссии.