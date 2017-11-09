РФ и Турция не имеют взаимных претензий в торговле, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия и Турция не имеют взаимных претензий в торговой сфере, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Сегодня мы поставляем в Турцию в два раза больше зерна по сравнению с прошлым годом. Очередной раунд переговоров подтвердил, что у нас нет взаимных претензий", — сказал Хатуов журналистам в кулуарах конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Выступая на панельной сессии конференции, первый замминистра указал, что сейчас нет вопросов, связанных со сдерживающими факторами при экспорте российского зерна в основные страны-импортеры. "По Турции, как я понимаю, все вопросы решены", — добавил он.

В начале октября Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ. Как сообщали в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции происхождением из России. Ограничения распространяются на пшеницу, нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердую пшеницу.

Отвечая на вопрос, отказалась ли Турция от заверения счетов-фактур, Хатуов ответил:

"Я не знаю, от чего отказалась Турция. Я подтверждаю объемы поставок, которые сегодня есть".