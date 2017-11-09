БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила изменить законодательство ЕС в газовой сфере. Поправки касаются создаваемого газопровода "Северный поток-2", но они не направлены на блокирование строительства этой трубы.

Речь идет об изменениях к Газовой директиве Евросоюза. Благодаря ним планируется сделать так, чтобы некоторые нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к отдельным, а сразу ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

В частности, к таким нормам относятся недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Например, строящийся "Северный поток-2" по нынешнему законодательству ЕС под действие этих норм не попадает, а это не устраивает Еврокомиссию.

Новое законодательство, если все-таки вступит в силу, можно будет применять к тем частям трансграничных газопроводов, которые находятся на территории Евросоюза. Хотя, в свою очередь, это может привести к тому, что на разных концах газопровода будут применяться разные законодательные нормы. Чтобы решить такие проблемы, Еврокомиссия хочет проводить международные переговоры.

В ЕК рассказали, что на практике изменения, если вступят в силу, повлияют на работу только морских участков газопроводов. В частности, говорится о трубопроводах, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России. Поправки также могут повлиять на трубы, соединяющие Великобританию со странами ЕС, но после Brexit.

Еще не все



В свою очередь, эти изменения еще должны обсудить и согласовать Совет стран ЕС и Европарламент. Только после этого они смогут вступить в силу.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович надеется, что их одобрят в следующем году.

Ранее источник, знакомый с вопросом, рассказал РИА Новости, что обновленное законодательство заработает с момента его принятия и что это может быть задолго до конца 2018 года.

ЕК уже получила заверения от Совета ЕС и Европарламента в том, что эти институты готовы ускоренно рассмотреть поправки, сказал Шефчович РИА Новости.

Все равны



Также Еврокомиссия хочет, чтобы поправки применялись ко всем газопроводам — то есть и к уже существующим, и к будущим. Таким образом, под их действие попадут как нынешний "Северный поток", так и будущий "Северный поток-2", который планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Однако ЕК хочет разрешить странам Евросоюза делать исключения из закона для действующих газопроводов, но только если такие поблажки не нанесут ущерба конкуренции на рынке или безопасности газоснабжения.

"Северный поток-2"



Для уже действующих газопроводов, которые пересекают сразу несколько стран Евросоюза, принимать решения об исключениях будет первое государство ЕС, в которую входит газопровод. Для уже работающего "Северного потока" — это Германия.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Еврокомиссия напомнила, что не считает создание "Северного потока-2" необходимым, так как в будущем ожидает сокращения потребления "голубого топлива". Кроме того, Евросоюз продолжит поддерживать сохранение транзита российского газа в ЕС через Украину, вновь заявили в ЕК.

В ЕК уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток — 2", пояснили в правительстве Европейского союза.

Однако предложенные ею изменения к газовому законодательству не должны препятствовать строительству "Северного потока-2". Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. Кроме того, если поправки вступят в силу, они "будут применяться к "Северному потоку-2" так же, как и ко всем другим проектам", отмечает ЕК.