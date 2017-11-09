БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила изменить законодательство ЕС в газовой сфере. Поправки касаются создаваемого газопровода "Северный поток-2", но они не направлены на блокирование строительства этой трубы.
В частности, к таким нормам относятся недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.
Например, строящийся "Северный поток-2" по нынешнему законодательству ЕС под действие этих норм не попадает, а это не устраивает Еврокомиссию.
Новое законодательство, если все-таки вступит в силу, можно будет применять к тем частям трансграничных газопроводов, которые находятся на территории Евросоюза. Хотя, в свою очередь, это может привести к тому, что на разных концах газопровода будут применяться разные законодательные нормы. Чтобы решить такие проблемы, Еврокомиссия хочет проводить международные переговоры.
В ЕК рассказали, что на практике изменения, если вступят в силу, повлияют на работу только морских участков газопроводов. В частности, говорится о трубопроводах, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России. Поправки также могут повлиять на трубы, соединяющие Великобританию со странами ЕС, но после Brexit.
Еще не все
В свою очередь, эти изменения еще должны обсудить и согласовать Совет стран ЕС и Европарламент. Только после этого они смогут вступить в силу.
Ранее источник, знакомый с вопросом, рассказал РИА Новости, что обновленное законодательство заработает с момента его принятия и что это может быть задолго до конца 2018 года.
ЕК уже получила заверения от Совета ЕС и Европарламента в том, что эти институты готовы ускоренно рассмотреть поправки, сказал Шефчович РИА Новости.
Все равны
Также Еврокомиссия хочет, чтобы поправки применялись ко всем газопроводам — то есть и к уже существующим, и к будущим. Таким образом, под их действие попадут как нынешний "Северный поток", так и будущий "Северный поток-2", который планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
Однако ЕК хочет разрешить странам Евросоюза делать исключения из закона для действующих газопроводов, но только если такие поблажки не нанесут ущерба конкуренции на рынке или безопасности газоснабжения.
"Северный поток-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Еврокомиссия напомнила, что не считает создание "Северного потока-2" необходимым, так как в будущем ожидает сокращения потребления "голубого топлива". Кроме того, Евросоюз продолжит поддерживать сохранение транзита российского газа в ЕС через Украину, вновь заявили в ЕК.
В ЕК уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток — 2", пояснили в правительстве Европейского союза.
Проявление недобросовестной конкуренции
Проект "Северный поток-2" — коммерческий, попытки его политизировать — проявление недобросовестной конкуренции, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Попытки его (проект) политизировать, искусственно найти какие-то зацепки, чтобы что-то поставить под вопрос, привлечь каких-то дополнительных акторов к обсуждению того, что можно и нужно делать в отношении "Северного потока", все это не более чем проявление недобросовестной конкуренции", — сказал он.
Альтернативы нет
Как считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев, позиция Еврокомисии по этому вопросу "достаточно странная".
"Пока альтернативы российскому газу в Европе нет. И все разговоры о том, что американцы будут поставлять сжиженный газ, с экономической точки зрения, абсолютно бессмысленны, потому что этот газ существенно дороже", — сказал он.
Ковалев отметил, что Украина ненадежна как транзитер, ее газотранспортная система изношена, поэтому новые ветки газопроводов и по северному, и по южному маршрутам, крайне нужны.
Реализация затянется
В свою очередь, президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин отметил, что Еврокомиссия пытается всеми возможными способами расширить свои полномочия. По его словам, это еще не закон, а законодательная инициатива ЕК. Он отметил, что ныне действующее законодательство не оставляет никакой роли для европейских институтов в таком проекте, как "Северный поток-2".
"Да и "Северный поток-1", когда он реализовывался, прошел без их участия. <…> Если эта инициатива будет поддержана, то ЕК будет иметь право выставлять определенные требования к проекту. Но я не думаю, что они могут принимать решение, нужен "Северный поток-2" или не нужен, это решение принимать участникам проекта", — подчеркнул он.
По его мнению, несмотря на попытки ЕК затянуть реализацию проекта, "Северный поток-2" построят.
Построят в любом случае
Как считает старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Катья Яфимава, "Северный поток-2" построят, независимо от возможности внесения поправок в газовую директиву Евросоюза.
"Однако изменение директивы могут повлиять на то, как он будет эксплуатироваться", — сказала эксперт.
Однако ввиду отсутствия поправок к директиве трудно сказать, какими могут быть эти изменения, отметила Яфимава.
Президент Владимир Путин отметил, что России пытаются чинить препятствия по созданию энергомаршрутов, в том числе "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
"Несмотря на то, что такая диверсификация и такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению безопасности", — сказал он.
В свою очередь, польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что строительство "Северного потока-2" угрожает энергетической безопасности Европы