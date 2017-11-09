Китай заключил контракт на покупку 300 самолетов Boeing за $37 миллиардов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китайская компания China Aviation Supplies Holding Company (CASC) и американский авиастроительный гигант Boeing заключили контракт на поставку 300 самолетов, говорится в пресс-релизе Boeing.

"Соглашение включает заказ и обязательства о поставке 300 узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов. Самолеты оцениваются в более чем 37 миллиардов долларов согласно прейскуранту", — сообщается в заявлении компании.

Церемония подписания прошла в Пекине в рамках визита американской торговой миссии в Китай. Контракт был подписан гендиректором Boeing Commercial Airplanes Кевином Макаллистером в присутствии президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

Президент США находится в Пекине с официальным визитом, который продлится до 10 ноября. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров в китайской столице станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.

По итогам двух первых дней визита Китай и США подписали ряд торговых соглашений на сумму в 253,4 миллиарда долларов.