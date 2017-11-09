Крымские вина стали призерами престижного конкурса в Гонконге

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Сухие вина крымской винодельни Alma Valley и десертные вина ФГУП "Массандра" завоевали серебряные и бронзовые медали на престижном международном конкурсе Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), проходившем в Гонконге, сообщил РИА Новости гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев.

Данный винный конкурс проводится уже девятый год и является самым престижным в Азии. Итоги соревнования были объявлены в четверг ежегодной выставке Hong Kong International Wine & Spirts Fair.

"Серебром" были награждены красные выдержанные вина из топовой линейки: Alma Valley Merlot Reserve 2014 и Alma Valley Pinot Noir Reserve 2015. "Бронза" — у двух белых вин из основной сортовой линейки: Alma Valley Sauvignon Blanc и Alma Valley Riesling 2016 года урожая", — сообщил Григорьев.

Кроме хозяйства Alma Valley, Россию на Cathay Pacific HKIWSC представляли крымская "Массандра" и "Кубань-Вино". Григорьев сообщил об успехах своих коллег: "Массандра" получила две серебряные медали за свою десертную мадеру 2010 года и сладкое вино Late Harvest 2016 года. Наградами на конкурсе также отмечены вина торговой марки "Кубань-Вино". На выставке был представлен групповой стенд российских производителей вина.

По словам собеседника агентства, признание крымских вин мировым экспертным сообществом — важный аспект в поддержке имиджа и развитии экономики всего региона.

"В условиях антикрымских санкций нам непросто заявлять о себе на международных форумах, однако серьезные судьи вынуждены признавать качество вина, вопреки предубеждениям. Современному потребителю хочется постоянно открывать что-то новое, а в мире осталось не так уж много неоткрытых винных регионов. Крым — как раз такая "терра инкогнита" как для ценителей вина, так и для любителей путешествий", — сказал Григорьев.

Винодельческое хозяйство Alma Valley расположено в долине реки Альмы, в Бахчисарайском районе Крыма. В собственности компании 200 гектаров виноградников и ультрасовременная винодельня, работающая по гравитационному принципу, с проектной мощностью производства до 3 миллионов бутылок в год.

"Массандра" — предприятие управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. Виноградники объединения тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

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