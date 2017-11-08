Аэрофлот пообещал жителю Сочи решить проблему с "шуршащими пакетами"

Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета. Архивное фото

Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель Сочи отозвал миллионный иск к ПАО "Аэрофлот" после того как авиакомпания пообещала истцу решить вопрос с шуршащей упаковкой для еды, из-за которой пассажир не смог выспаться и потребовал возместить ему моральный вред.

Изначально житель Сочи Лев Левченко подал в Пресненский суд Москвы иск с требованием к Аэрофлоту возместить ему моральный вред в сумме без одной копейки 1 миллион рублей. Основанием к иску послужило то, что во время раздачи еды на борту самолета пища подается в шуршащей упаковке — это создает "определенный дискомфорт", особенно когда по работе приходится совершать несколько перелетов за день. Левченко из-за шума шуршащих пакетов и коробок на борту не смог выспаться, поэтому и потребовал возместить моральный вред.

В данный момент россиянин решил отозвать свой иск, поскольку руководство компания его "услышало и пообещало решить вопрос".

"Мне позвонила представитель какого-то отдела по работе с клиентами Аэрофлота. Сообщила о рассмотрении моего случая по иску, пообещали решить данный вопрос, мои пожелания услышаны руководством", — сказал агентству Левченко, отметив, что "диалог был приятным и убедительным", поэтому он "решил подать заявление об отказе исковых требований".

В данном заявлении (в распоряжении РИА Новости есть копия документа) также отмечается, что отказ от требований истец заявляет добровольно, так как руководство авиакомпании услышало его пожелания.