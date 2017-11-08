Госдума приняла законопроекты о специальных банковских счетах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об открытии специальных социальных банковских счетов граждан; на средства, находящиеся на этих счетах, не может быть обращено взыскание.

Ранее соответствующие проекты закона в нижнюю палату парламента внесли депутаты от "Единой России" Владимир Васильев, Сергей Неверов и Андрей Исаев.

Специальный социальный банковский счет открывается банком клиенту — физическому лицу для зачисления денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. Это будет касаться, в частности, социальных пособий, материнского капитала, различных компенсационных и единовременных выплат.

Владельцу такого счета или иным лицам запрещается переводить на специальный социальный банковский счет собственные денежные средства, а также денежные средства, не включенные в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Денежные средства, находящиеся на специальном социальном банковском счете, в случае признания его владельца банкротом в конкурсную массу включаться не будут.

Арест или списание денежных средств, находящихся на специальном социальном банковском счете, по обязательствам владельца счета, не допускается, за исключением обязательств, предусмотренных статьей 851 Гражданского кодекса. Согласно этой статье, в предусмотренных договором банковского счета случаях клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с находящимися на счете денежными средствами.

Инициатива была разработана "в целях защиты прав граждан и направлена на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера", поясняют авторы законопроекта.

Одновременно теми же депутатами ранее был внесен законопроект об административной ответственности за несоблюдение уполномоченными органами и организациями требований, касающихся перечисления денег на специальный социальный банковский счет. В этом случае нарушителям придется заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А для банка за совершение недопустимых операций по таким счетам штраф составит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.