Акционер "Югры" Хотин представил в ЦБ новый план спасения банка

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин представил во вторник в Банк России новый план финансового оздоровления банка, предусматривающий возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 миллиардов рублей в течение 5,5 лет; Хотин по-прежнему готов в случае санации кредитной организации предоставить финансовую помощь в 21 миллиард рублей, говорится в копиях документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Подлинность документов подтвердили в пресс-службе Хотина.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", входившего в топ-30 крупнейших российских банков. Регулятор заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров. Хотин еще перед отзывом лицензии отправлял план санации банка, но регулятор счел его несостоятельным. В предыдущем плане средства АСВ акционер обещал вернуть в течение 10 лет.

Хотин в новым плане оздоровления "Югры" отмечает, что в ходе санаций кредитных организаций, проходивших в 2015-2016 годах, Банк России при определении размера процентной ставки по стабилизационным кредитам использовал ставки от 0,51% годовых по необеспеченным залогами кредитам на срок от 10 до 15 лет.

"В финансовую модель плана финансового оздоровления заложен срок возврата ресурсов 5,5 лет, с равномерными выплатами с первого года санации и обслуживанием задолженности по ставке 0,51% годовых с ежеквартальной уплатой процентов, начиная с первого квартала 2018 года, при условии начала санации с 1 января 2018 года", — указывается в документе.

При обосновании размера ставки учтено, что возвратность обязательств перед АСВ не является необеспеченной, так как покрыта залогом кредитного портфеля банка и поручительством бенефициарного собственника банка, говорится в плане санации.

План финансового оздоровления включает предоставление акционером банка средств в форме прямой финансовой помощи в совокупном размере 21 миллиарда рублей: в период 2018-2020 годов в объеме 18 миллиардов рублей, равными долями по 6 миллиардов рублей в год, и в первом квартале 2021 года — 3 миллиарда рублей.

Источники средств для санации

Также в документе указывается, что источниками средств, предоставляемых акционером, являются бизнес-проекты, не кредитуемые банком и не связанные с ним. Одним из таких проектов является жилищное строительство на территории города Москвы.

"Подконтрольные акционеру банка компании, не связанные с банком, обладают необходимыми имущественными правами на пять земельных участков на территории Москвы и ведут подготовку к реализации инвестиционных проектов комплексной застройки. Часть разрешений уже получена, оставшиеся будут получены до конца 2017 года", — отмечается в плане.

Это объекты на Краснобогатырской улице, Павелецкой, Дмитровском шоссе и Нижегородской улице. Общий объем затрат на реализацию проектов составит 56,3 миллиарда рублей, инвесторы и участники по ряду проектов уже определены. Расчетный срок реализации проектов от 5 до 7 лет, общий финансовый результат — 125,5 миллиарда рублей.

"Реализация данного бизнес-проекта не учтена в финансовой модели ПФО, так как участие банка в качестве кредитора не предполагается, а выступление в роли финансового оператора и расчетного центра данного проекта ограничивается возможностями дополнительного комиссионного дохода. Дополнительный доход банк получит и в рамках планируемой программы адресной поддержки данных бизнес-проектов на основе целевой ипотеки на приобретение квартир", — поясняет автор документа.

Прогнозируемый финансовый результат данного проекта рассматривается и как резерв, позволяющий акционеру в случае необходимости оказать дополнительную помощь банку, или в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры выкупить дополнительную эмиссию акций банка, предусмотренной планом санации в объеме 10 миллиардов рублей на 2023 год, указал акционер.