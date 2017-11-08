Минск готов сближать позиции с МВФ по спорным вопросам

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия открыта к максимально тесному сотрудничеству с МВФ и готова сближать позиции по вопросам, по которым есть разногласия с фондом, заявил в среду в Минске премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Летом стало известно о паузе в переговорах Белоруссии с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на 10 лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, премьер-министр 8 ноября встретился с миссией Международного валютного фонда, которая работает в стране с 26 октября по 10 ноября в рамках консультаций.

"Руководитель правительства предложил обменяться мнениями, как в текущих условиях сохранить динамику взаимодействия и продолжать сближать позиции там, где все еще имеются разногласия. По его словам, белорусская сторона открыта к максимально тесному сотрудничеству", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что "главная задача для правительства сегодня – поддержать экономический рост, сделать его более устойчивым и динамичным, снизить уязвимость экономики к внешним шокам".

По информации пресс-службы, во время встречи премьер-министр подчеркнул, что для успеха мер проводимой политики белорусской стороне важна консультативная и экспертная помощь со стороны МВФ.