Минск готов сближать позиции с МВФ по спорным вопросам

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия открыта к максимально тесному сотрудничеству с МВФ и готова сближать позиции по вопросам, по которым есть разногласия с фондом, заявил в среду в Минске премьер-министр страны Андрей Кобяков.
Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, премьер-министр 8 ноября встретился с миссией Международного валютного фонда, которая работает в стране с 26 октября по 10 ноября в рамках консультаций.
"Руководитель правительства предложил обменяться мнениями, как в текущих условиях сохранить динамику взаимодействия и продолжать сближать позиции там, где все еще имеются разногласия. По его словам, белорусская сторона открыта к максимально тесному сотрудничеству", — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации пресс-службы, во время встречи премьер-министр подчеркнул, что для успеха мер проводимой политики белорусской стороне важна консультативная и экспертная помощь со стороны МВФ.