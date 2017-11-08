Еврокомиссия сочла ненужным "Северный поток-2"

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не считает необходимым создание газопровода "Северный поток-2", так как она ждет сокращения потребления "голубого топлива" в Евросоюзе в будущем, говорится в материалах ЕК.

"Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году, ввиду сокращающегося внутреннего производства и потребления (этого топлива – ред.). Ввиду существования хорошо развитой инфраструктуры по импорту (газа) и ожидающейся конкурентоспособности поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как Северный поток-2", — говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз "будет продолжать поддерживать" сохранение транзита российского газа в ЕС через Украину, отмечает ЕК.