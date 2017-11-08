ЕК: поправки к Газовой директиве дополняют мандат по "Северному потоку-2"

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Предложенные Еврокомиссией в среду поправки к Газовой директиве Евросоюза дополняют, но не отменяют запроса ЕК на право провести переговоры с российской стороной о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северного потока — 2", говорится в материалах ЕК.
Сейчас на морские газопроводы, такие как "Северный поток — 2", эти принципы не распространяются в принципе. Однако, согласно поправкам к директиве, эти нормы смогут действовать только там, где трансграничные газопроводы проходят по территории ЕС. Касательно применения законодательства к другим частям таких трубопроводов Еврокомиссия предлагает международные переговоры.
"Это предложение (по поправкам к директиве – ред.) идет в дополнение к мандату по "Северному потоку — 2", — говорится в материалах Еврокомиссии.
"Поскольку законодательство Евросоюза не может напрямую применяться в третьих странах, соглашение с Россией остается лучшим инструментом создания четкой, стабильной законодательной базы для работы Северного потока — 2", — поясняется в сообщении. ЕК не планирует отзывать из Совета ЕС запрос на выдачу ей мандата на переговоры с РФ, сказал РИА Новости вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.