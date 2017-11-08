Венесуэла и РФ хотят подписать договор о реструктуризации долга к 15 ноября

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Венесуэла и Россия готовятся подписать соглашение о реструктуризации долга к 15 ноября, стороны подготавливают документы, заявил РИА Новости посол латиноамериканской страны в РФ Карлос Фариа Тортоса.

"У нас дедлайн 15 ноября. Все обговорено, готовим документы", — заявил высокопоставленный дипломат.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в среду заявил, что Венесуэла готова на реструктуризацию долга перед Россией на достигнутых ранее условиях. Ранее Тортоса заявил, что соглашение по реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ может быть подписано еще до заседания межправкомиссии в Сочи 23-24 ноября.