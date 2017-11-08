Евро впервые с 22 сентября поднялся выше 69 рублей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Рубль снижается под давлением нефти, евро поднялся выше 69 рублей впервые с 22 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 14.38 мск рос на 28 копеек — до 69,07 рубля, курс доллара — на 19 копеек — до 59,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,46% — до 63,4 доллара за баррель.

Росту европейской валюты способствует ее усиление на международном валютном рынке форекс. Курс евро торгуется на уровне 1,16 доллара против 1,1587 доллара на закрытие предыдущих торгов.