Банк "Авангард" подал иск к "ВИМ-Авиа" на сумму более 130 миллионов рублей

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Авангард", входящего в топ-100 в России по величине активов, о взыскании 130,6 миллиона рублей с испытывающей финансовые проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа", следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 7 ноября, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. В октябре компания прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

По данным "РИА Рейтинг", банк "Авангард" на 1 октября занимал 54-е место по величине активов среди российских кредитных организаций.