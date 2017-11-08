Госсовет Крыма разрешил продажу национализированных АЗС Коломойского

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Крым выставил на продажу вторую часть национализированных автозаправочных комплексов, ранее принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому, решением госсовета Крыма в среду дано согласие на отчуждение имущества в виде 13 АЗС.

"Дать согласие совету министров республики Крым на отчуждение путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением "Распорядительная дирекция имущества республики Крым" недвижимого имущества автозаправочных станций", — говорится в постановлении парламента региона.

Решение принято единогласно, за него проголосовали 58 депутатов.

В комментарии журналистам министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина сообщила, что парламент своим решением дал разрешение на отчуждение второй части сети АЗС, состоящей из 13 станций. Ранее 11 национализированных АЗС Коломойского также прошли данную процедуру в региональном парламенте. Согласно дальнейшей процедуре, имущество после решения правительства Крыма будут выставлено на аукцион одним лотом. Стартовая цена всей сети составит не менее 650 миллионов рублей, отметила министр.

Заправки Коломойского в Крыму были национализированы в 2014 году вместе с другим имуществом олигарха, средства от их продажи планируется направить на выплаты компенсаций вкладчикам "Приватбанка", имевшим депозиты в банке размером более 700 тысяч рублей.

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