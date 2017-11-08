Автомобиль Chrysler Pacifica с технологией Waymo во время испытания

Автомобиль Chrysler Pacifica с технологией Waymo во время испытания

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская компания Waymo, занимающаяся разработкой полностью автоматизированных транспортных средств, впервые начала тестировать автомобили без водителя на дорогах общественного пользования США, сообщается на сайте компании.

Первые тестирования новых автомобилей начались во вторник на дорогах общественного пользования в штате Аризона.

"Начиная с сегодняшнего дня, полностью автоматизированные автомобили Waymo начинают тестовое движение по дорогам общественного пользования, на месте водителя никого не будет. До этого автомобили Waymo выходили на общественные дороги с водителем. Сейчас несколько полностью автоматизированных автомобилей будут курсировать по дорогам столичного региона Финикс", — говорится в заявлении.

Компания также опубликовала видеозапись первых тестовых поездок автоматизированных транспортных средств. На ней видно, как машина самостоятельно двигается по улицам города, выбирает маршрут и останавливается, чтобы пропустить пешехода.

Согласно тексту заявления, в ближайшие несколько месяцев компания будет привлекать общественность к тестированию новых автомобилей.