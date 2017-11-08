МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская компания Waymo, занимающаяся разработкой полностью автоматизированных транспортных средств, впервые начала тестировать автомобили без водителя на дорогах общественного пользования США, сообщается на сайте компании.
"Начиная с сегодняшнего дня, полностью автоматизированные автомобили Waymo начинают тестовое движение по дорогам общественного пользования, на месте водителя никого не будет. До этого автомобили Waymo выходили на общественные дороги с водителем. Сейчас несколько полностью автоматизированных автомобилей будут курсировать по дорогам столичного региона Финикс", — говорится в заявлении.
Компания также опубликовала видеозапись первых тестовых поездок автоматизированных транспортных средств. На ней видно, как машина самостоятельно двигается по улицам города, выбирает маршрут и останавливается, чтобы пропустить пешехода.
Согласно тексту заявления, в ближайшие несколько месяцев компания будет привлекать общественность к тестированию новых автомобилей.