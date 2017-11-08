Ъ: "Росатом" может стать инфраструктурным оператором Севморпути

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Росатом" может стать инфраструктурным оператором Севморпути (СМП), пишет в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил 24 октября письмо президенту Владимиру Путину с предложением наделить "Росатом" компетенциями инфраструктурного оператора СМП и передать госкорпорации "функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению госимуществом в рамках СМП и прилегающих территорий".

"Президент согласился с этим, поручив разработать необходимые поправки в ФЗ о "Росатоме" и другие акты "в кратчайшие сроки", — пишет газета. При этом пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не пояснила изданию, поступило ли уже в правительство поручение и каковы сроки его исполнения.

Изначально было два варианта организации управления развитием российской Арктики, отмечает издание. Первый — создание в "Росатоме" (располагает "Атомфлотом" с атомными ледоколами) "арктического дивизиона", которому отдадут полномочия по госполитике в части развития СМП. Второй вариант — арктическое федеральное агентство. При этом, по словам ряда источников газеты, предложение об агентстве также представлено президенту и также одобрено. Но какие функции останутся за таким агентством при создании оператора в лице "Росатома", собеседники издания не пояснили.

По словам источника газеты, в новой конфигурации ФКУ "Администрация СМП" (обеспечивает судоходство в Арктике, в ведении Минтранса) будет подчиняться "арктическому дивизиону" "Росатома". "Полномочия госкорпорации должны быть расширены до статуса ответственного за энергетику и транспорт всего СМП, — сообщил он. — Порты, связь, навигация, научные вопросы — все это должно быть замкнуто на единую структуру в "Росатоме". При этом вопрос о полномочиях госкорпорации еще предстоит обсудить, пишет газета.

В "Росатоме" изданию сообщили, что госкорпорации известно о письме премьер-министра, добавив, что "в ближайшее время сосредоточатся на подготовке предложений правительству об изменении нормативной базы". Между тем замминистра транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский заявил изданию, что поручение президента предполагает "детальную процедуру", и после его доведения до органов власти Минтранс будет готовить свои предложения (в ведении Минтранса находятся ФГУП "Росморпорт", которое владеет инфраструктурой портов и неатомными ледоколами, и "Администрация СМП").